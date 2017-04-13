ترامب: لا نصر على رحيل الأسد

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس، أنه لا يصر على رحيل رئيس النظام السوري بشار الأسد من أجل انهاء الحرب الأهلية الدائرة منذ أكثر من 6 سنوات.

وقال في مقابلة مع صحيفة “وول ستريت جورنال الأميركية “هل نحن نصر على رحيل الاسد… لا.. ولكني اعتقد بأن ذلك سيحدث يومًا ما”.

وأضاف: “اعتقد أنه ليس من المستحيل التوصل لسلام في سوريا مع بقاء الأسد… صحيح أن كلمة مستحيل قوية، لكن اعتقد بأنه ستكون هناك بداية جيدة برحيله”.

وحذر ترامب من أن القوات الأميركية ستعاود ضرب سوريا في حال قيام الأسد بهجوم كيماوي آخر، ملوحًا أيضًا باحتمال القيام بضربة إذا ما استمر الأسد بهجماته بالبراميل المتفجرة ضد المدنيين السوريين.

إلا أنه استبعد تدخل أميركي عسكري مباشر على نطاق واسع في سوريا، بدعوى أن ذلك سيبدد جهوده في معالجة القضايا المحلية، و”إعادة بناء الولايات المتحدة”.

وأشار ترامب إلى أن واشنطن لا تعرف حتى الآن إذا ما كانت روسيا تعرف مسبقًا بالهجوم الكيماوي على بلدة خان شيخون شمال سوريا، والذي أدى إلى مصرع 85 مدنيًا.

وأكد ترامب على أنه ينبغي على دول الخليج العربية المساعدة ماليًا في إقامة مناطق آمنة في سوريا، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة لا تستطيع العمل وحدها في هذا المجال.