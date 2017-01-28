ترامب يأمر بإعادة بناء الجيش ومنع دخول “الإرهابيين”

أعلن الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب أمس الجمعة أنه وقع قرارا تنفيذيا يتصل بمجال الهجرة ويتضمن تشديد إجراءات المراقبة على الحدود من أجل وقف دخول “الإرهابيين” إلى الولايات المتحدة.

وقال ترامب خلال حفل أقيم في البنتاغون بمناسبة تولي وزير الدفاع الجديد الجنرال المتقاعد جميس ماتيس مهام منصبه “لقد فرضت إجراءات رقابة جديدة من أجل إبقاء الإرهابيين خارج الولايات المتحدة. نحن لا نريدهم هنا”.

كما وقع الرئيس الأميركي قرارا تنفيذيا يهدف لإطلاق عملية “إعادة بناء ضخمة” للقوات المسلحة الأميركية تتضمن تزويد القوة العسكرية الأولى في العالم بسفن حربية وطائرات وموارد جديدة.

وقال ترامب في ختام حفل أقيم في مقر وزارة الدفاع بمناسبة تولي وزير الدفاع الجديد الجنرال المتقاعد جميس ماتيس مهام منصبه “سأوقع قرارا تنفيذيا لإطلاق إعادة بناء ضخمة للقوات المسلحة للولايات المتحدة، لوضع خطة لطائرات جديدة، لسفن جديدة، لموارد جديدة ومعدات جديدة لرجالنا ونسائنا العسكريين”.