ترامب يبقي على 50 موظفا اتحاديا بمناصب حساسة

قال متحدث الخميس إن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب طلب من 50 موظف حكومي في مناصب حساسة البقاء في مناصبهم في إدارته ومنهم روبرت ورك نائب وزير الدفاع وبريت ماكجورك المبعوث الأميركي لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال شون سبايسر المتحدث باسم ترامب في إفادة صحفية إن تشاك روزنبرج مسؤول إنفاذ قوانين المخدرات ونيك راسموسن مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب وتوم شانون وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية وأدم سوزبن القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية سيكونون كذلك ضمن من سيحتفظون بوظائفهم في إدارة ترامب.