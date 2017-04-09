ترامب يدرس عدة خيارات للتعامل مع التهديد الكوري الشمالي

اعتبر مستشار الأمن القومي الأميركي اتش. آر. ماكماستر الأحد أن ارسال حاملة طائرات إلى قرب شبه الجزيرة الكورية هو تدبير “وقائي”، لافتا إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يريد درس “كل الخيارات للقضاء على التهديد” الكوري الشمالي.

وسئل ماكماستر في مقابلة مع شبكة فوكس عن أسباب إرسال حاملة الطائرات فقال “إنه اجراء وقائي” في مواجهة نظام “منبوذ يملك القدرة النووية”.

وأضاف أن “الرئيس طلب منهم أن يكونوا مستعدين لمجموعة من الخيارات لإزالة هذا التهديد الذي يطاول الشعب الأميركي وحلفاءنا وشركاءنا في المنطقة”.

ورأى وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون أن على بيونغ يانغ أن تتنبه إلى الضربة الأميركية في سوريا.

وقال لشبكة ايه بي سي إن “العبرة التي يمكن أن تستخلصها كل الدول مفادها أن انتهاك القانون الدولي وانتهاك الاتفاقات الدولية وعدم الوفاء بالالتزامات وإذا أصبحتم تهديدا للآخرين فإن الولايات المتحدة قد ترد في لحظة معينة”.

ورفض تيلرسون شائعات عن خطة أميركية لاغتيال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وقال “لست على علم بأي خطة مماثلة”.

وأضاف “ليس في نيتنا تغيير النظام في كوريا الشمالية. هذا ليس هدفنا، من هنا فإن الأسباب التي تبرر تطوير برنامج نووي في كوريا الشمالية لا تتصف بالصدقية”.

وأعلنت القيادة الأميركية في المحيط الهادئ السبت أن حاملة الطائرات الأميركية كارل فنسون في طريقها إلى شبه الجزيرة الكورية مع إشارتها بوضوح إلى الخطر النووي الكوري الشمالي.

وأعلن هذا الأمر غداة اختتام أول قمة بين ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ الذي طلب منه الرئيس الأميركي ممارسة ضغوط على كيم جونغ أون لوقف برنامجه للتسلح النووي.

وأوضح تيلرسون أن واشنطن طلبت في الأسابيع الأخيرة “من الحكومة الصينية أن تتخذ تدابير اضافية. وننتظر منهم أن يقوموا بذلك”.

وتابع “قالوا إنهم سيفعلون وأعتقد أن علينا منحهم المزيد من الوقت للتحرك وسنبقى على اتصال واسع بهم. كانت المحادثات منفتحة جدا وودية جدا”.

وأجرت كوريا الشمالية عدة تجارب على صواريخ باليستية كان آخرها في فبر اير/شباط.

وجرت التجربة الصاروخية الأخيرة لبيونغ يانغ بعد يوم من اجتماع قمة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الياباني تشينزو آبي وبعد أن أكد ترامب بشدة وفي أكثر من مرة التزام الولايات المتحدة بضمان دفاع قوي ضد تهديد كوريا الشمالية.