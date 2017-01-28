ترامب يريد علاقات جيدة مع موسكو وماي تدعو لاستمرار العقوبات

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يريد علاقات طيبة مع روسيا ورفض الكشف عما إذا كان مستعدا لرفع العقوبات عن موسكو لكن رئيسة وزراء بريطانيا التي تزور بلاده قالت إنها يجب أن تظل مفروضة.

وفي مؤتمر صحفي عقب أول لقاء له بزعيم أجنبي في البيت الأبيض منذ توليه الرئاسة قال ترامب إنه يأمل في أن تكون لبلاده “علاقة رائعة” مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن لكنه أضاف أن من المحتمل ألا يحدث ذلك.

وأي خطوة يتخذها البيت الأبيض لرفع العقوبات المفروضة على روسيا بسبب ما تقوم به في أوكرانيا ستثير حنق الحلفاء الأوروبيين الذين يعتقدون أن العقوبات لا يجب أن ترفع إلا بعد امتثال موسكو لشروط الغرب بشأن أوكرانيا.

وتتزايد تلك المخاوف أيضا في الداخل حيث يعارض الكثيرون في الكونغرس بشدة أفعال بوتن في أوكرانيا وسوريا إضافة إلى ما خلصت إليه وكالات المخابرات الأميركية بشأن تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأميركية.

وقالت ماي في المؤتمر الصحفي إنها تعتقد أن العقوبات المفروضة على روسيا يجب أن تستمر حتى تفي موسكو بالتزاماتها وفقا لاتفاق مينسك.

وأكدت ماي على أن ترامب عبر عن دعم قوي لحلف شمال الأطلسي خلال محادثاتهما بعد أن قال ترامب على الحلف من قبل إنه أصبح باليا.

وقال مستشار بارز في البيت الأبيض إن بوتن وترامب سيناقشان العقوبات على الأرجح عندما يتحدثان هاتفيا أمس السبت.