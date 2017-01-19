ترامب سيلعن نقل السفارة الأميركية إلى القدس الأسبوع المقبل

رجحت مصادر سياسية إسرائيلية، أن يتم الإعلان عن نقل السفارة الأميركية إلى القدس الأسبوع المقبل.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية صباح الخميس، عن المصادر التي لم تسمها أن طاقماً أميركياً تفقد مؤخراً الموقع المخصص لإقامة مبنى السفارة في القدس.

يأتي هذا التقرير بعد ساعات من قول الرئيس الأميركي باراك أوباما مساء أمس الأربعاء، إن نقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس قد يسفر عن نتائج من شأنها “تفجير” الوضع في المنطقة.

وكان الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب وعد أثناء حملته الانتخابية بنقل سفارة بلاده إلى القدس.