ترامب يهنئ "أعداءه" بالعام الجديد
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الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
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ترامب يهنئ “أعداءه” بالعام الجديد

1 يناير, 2017
وائل فتحى
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أرسل الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، بتهنئة غير عادية إلى متابعيه على موقع تويتر بمناسبة العام الجديد.

وأعرب ترامب عن تمنياته بسنة جديدة سعيدة للجميع، بمن فيهم أعداءه الذين قال إنهم كثيرون، و”إلى أولئك الذين حاربوه وخسروا بشكل سيئ للغاية”.

وأورد ترامب في رسالته “هم فقط لا يعرفون ماذا يفعلون”، منهيا رسالته بكلمة “محبة!”، وفق ما نقلت الأسوشيتد برس.

ويرتقب أن يقضي الرئيس المنتخب، ليلة رأس السنة الجديدة، في نادي “مار لاغو” الخاص في بالم بيتش بولاية فلوريدا.

وينظم ترامب حفلة خاصة من المتوقع أن تجذب مئات الضيوف، من ضمنهم نجم أفلام الحركة “سيلفستر ستالون”.

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وائل فتحى

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