ترامب “يوبخ” مجلس الأمن حول “خان شيخون”

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الإثنين، إن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة فشل في التحرك رداً على الهجوم الكيماوي الذي استهدف مدينة “خان شيخون” في سوريا، وأدى إلى سقوط العشرات من المدنيين في بداية الشهر الجاري.

وأضاف ترامب قبل مأدبة غداء مع سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن، أنه “يشعر بخيبة أمل كبيرة” بسبب عدم رد المجلس على الهجوم الكيماوي.

وكان ترامب قد وصف الهجوم الكيماوي في خان شيخون بأنه “إهانة للإنسانية”، وأكد أن الهجوم “غير موقفه” تجاه سوريا والرئيس بشار الأسد، الذي حمله مسؤولية الهجوم. وأصدر قراراً بالرد على الهجوم عبر إطلاق البحرية الأميركية 59 صاورخاً من طراز “كروز توماهاك” في ضربة استهدفت قاعدة “الشعيرات” الجوية السورية.