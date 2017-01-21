ترامب يوقع أول أمر تنفيذي عقب تنصيبه

فور دخوله إلى البيت الأبيض، أمس الجمعة، وقع الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب أول أمر تنفيذي له، وكان ضد برنامج التأمين الصحي المعروف باسم “أوباماكير”، الذي وعد خلال حملته الانتخابية بإلغائه.

وقال الأمين العام للبيت الأبيض راينس بريبوس، إن الأمر يتعلق بمرسوم يهدف إلى “التقليل من الثقل” المالي لهذا البرنامج، تمهيدا لإلغائه.

ووجه ترامب الوكالات بتخفيف الأعباء التنظيمية المتعلقة بالبرنامج، في الوقت الذي يحدد فيه الكونغرس كيفية إلغاء وتغيير قانون الرعاية الصحية.

ووقع ترامب أيضا أوامر التفويض لوزير الدفاع الجديد جيمس ماتيس، ووزير الأمن الداخلي الجديد جون كيلي، اللذين صدق مجلس الشيوخ على تعيينهما.

وتم السماح بإدخال كاميرات وسائل الإعلام إلى المكتب البيضاوي في البيت الأبيض لنقل توقيع الرئيس الجديد على المرسوم.

وتعرض قانون “أوباماكير” المعقد للغاية لانتقادات كثيرة، ووعد الجمهوريون بإلغائه لأنه في نظرهم أسوأ ما حققه الرئيس السابق باراك أوباما في ولايتيه الرئاسيتين.

وأمر الرئيس الجديد إدارته باستخدام كل هوامش المناورات الممكنة لعدم تطبيق قانون “أوباماكير”، علما أن إلغاءه لن يكون ممكنا قبل تصويت سيجري في الكونغرس ذي الغالبية الجمهورية، استنادا إلى جدول زمني لم يعلن عنه.

ووقع الأمين العام للبيت الأبيض راينس بريبوس على مذكرة تطلب تجميد عام لكل القوانين الاتحادية، إلى حين الموافقة عليها من قبل الوزير الذي عينه ترامب.