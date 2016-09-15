ترانزيت عرض مسرحي يحظى بمشاهدة واسعة في ثقافة الأحساء - الوطن العربي

قدمت فرقة «وارف» المسرحية وبالتعاون مع لجنة الفنون المسرحية بجمعية الثقافة والفنون بالأحساء مسرحية «ترانزيت» على خشبة مسرح الجمعية.

المسرحية من تأليف عبدالعزيز بوسهيل وإخراج محمد الحمد، وقد تفاعل الجمهور الحاضر مع العرض، الذي تتحدث فصوله عن عزم أسرة بسيطة للسفر لأول مرة مما عرضتهم تلك المغامرة إلى إشكالات ومخاطر كبيرة نتيجة قلة الخبرة والتعامل مع تلك الظروف وهي رسائل يوجهها العمل خاصة لمن لا يحترم قوانين البلدان التي يسافر إليها مما يعرضه لمواقف في غنى عنها، فضلا عن تشويه سمعته وسمعة بلده، وقد أبدع الممثلون، في تقديم جرعات مختلفة من كوميديا الموقف والتي قوبلت بالتصفيق من الجمهور الحاضر بكثافة.وأوضح مدير جمعية الثقافة والفنون بالاحساء علي الغوينم أن المسرح متنفس مهم للجمهور الذي عودنا على حضوره بكثافة وهذا ما يدفعنا دوما إلى تقديم الأميز دائما.وأضاف الغوينم ان التنوع من خلال البرامج والفعاليات الفنية والثقافية أمر مهم وحيوي ويغذي شريحة كبيرة من الجمهور وهو بالتالي الغاية الحقيقية من الفنون بشتى أشكالها وأنواعها.يذكر أن عروض مسرحية (ترانزيت) مستمرة إلى سادس أيام عيد الأضحى، ويشارك في تمثيل شخصيات العمل كل من: عبدالله التركي وعبدالرحمن المزيعل وعبدالله الفهيد وعبدالعزيز بوسهيل وصالح الخشرم وشهاب الشهاب وإبراهيم الجنوبي وحسن الحرز وزياد الحمادي وعبدالرحمن العلي وعبدالله الشمري ومحمد البطنين والطفلة ماريا السويلم.وفي الإضاءة حمد المويجد، مؤثرات صوتية وتصميم البوستر: محمد النوة، وفي الديكور: أحمد الراجح ومحمد اليوسف وعمر المقيبل وماهر القعيمي، إدارة الانتاج: عبدالله الفهيد وحمد المويجد، إعلام: سلطان النوه، إشراف فني: نوح الجمعان، إشراف عام: علي الغوينم.