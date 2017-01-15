تركيا تتجه لطرد 129 ألف موظف بتهمة الانتماء إلى غولن
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اعتقال العشرات من الأتراك المتهمين بالانتماء إلى حركة غولن
اعتقال العشرات من الأتراك المتهمين بالانتماء إلى حركة غولن
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تركيا تتجه لطرد 129 ألف موظف بتهمة الانتماء إلى غولن

15 يناير, 2017
أحمد علي
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بعد فصل أكثر من 135 ألف موظف حكومي، تستعد تركيا لطرد 129 ألفاً آخرين وفق ما نقلت صحيفة ميلييت التركية، أمس السبت.

وحسب الصحيفة التركية، تستعد أنقرة لفصل حوالي 130 ألف موظف حكومي آخر، في إطار الحملة المستمرة منذ الانقلاب العسكري الفاشل في يوليو (تموز) الماضي، اعتماداً على قوائم أعدها جهاز المخابرات التركية.

وقالت الصحيفة، إن المخابرات أرسلت منذ شهر تقريباً إلى النيابة العامة في أنقرة، قائمةً تضم أسماء 129 ألف مستعمل تركي يعمل في وظائف حكومية مختلفة، لتطبيق “باي بلوك”، الذي تتهم السلطات مستعمليه بالانتماء إلى حركة فتح الله غولن، خدمة، المتهمة بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل.

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أحمد علي

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