تركيا ترسل 500 جندي إلى مدنية الباب السورية

أرسل الجيش التركي 500 جندي من القوات الخاصة إلى سوريا للإسراع من عملياته ضد عناصر تنظيم داعش بمدينة الباب، شمالي البلاد، حسبما أفادت اليوم صحيفة (يني شفق) المحلية.

وبحسب الصحيفة المقربة من الحكومة التركية الإسلامية، فإن عدد الجنود المنتشرين في محيط الباب ارتفع إلى ألف و100 جندي.

كما أرسلت قوات الجيش السوري الحر المعارض، الذي يحارب أيضاً إلى جانب الجيش التركي في شمال سوريا، نحو 1400 مقاتل إضافي إلى الباب، قادمين من حلب، التي سقطت حديثاً في يد الجيش السوري النظامي.

وأطلق الجيش التركي عملية “درع الفرات” العسكرية لطرد مسلحي داعش” والمليشيات الكردية من المنطقة الحدودية بين تركيا وسوريا.

وبحسب (يني شفق) فإضافة للجنود، قامت تركيا أيضا بإرسال العديد من الدبابات والمدرعات للمدينة السورية.

ولقي إجمالي 37 عسكرياً تركياً مصرعهم منذ بدء عملية “درع الفرات”، الأربعاء الماضي.