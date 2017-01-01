تركيا تستقبل العام الجديد بـ35 قتيلاً في هجوم بملهى ليلي

أفادت وسائل إعلام تركية، عن سقوط 35 قتيلاً على الأقل و 45 مصاباً في هجوم مسلح على ملهى ليلي في منطقة “أورتاكوي” باسطنبول.

ونقلت فرانس برس، عن وسائل إعلام تركية عن سقوط 35 قتيلاً على الأقل في الهجوم.

وحسب التلفزيون التركي، فقد أصيب ما بين 40 إلى 45 شخصا في الهجوم على الملهى الليلي.

وأفاد شهود عيان أن أحد المهاجمين كان يرتدي ملابس “بابا نويل ” وكان يتحدث باللغة العربية.

وقالت وسائل إعلام تركية، إن مسلحان شاركا في الهجوم على الملهى الليلي أحدهما لا يزال داخل الملهى.

وأظهرت لقطات تلفزيونية سيارات إسعاف وعربات للشرطة تقف خارج الملهى الليلي في حي أورتاكوي بأكبر المدن التركية.

ويقع الملهى الليلي على الجانب الأوروبي لخليج البوسفور الذي يقسم اسطنبول. وقال تلفزيون (إن.تي.في) إن بعض المحتفلين قفزوا في المياه هربا من إطلاق النار وإن الشرطة أنقذتهم.