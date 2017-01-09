تركيا تلمح لموعد الاستفتاء على الدستور الجديد

قال نائب رئيس الوزراء التركي نور الدين جانيكلي، الاثنين، إن الاستفتاء على التعديلات الدستورية ربما يجرى في الأسبوع الأول من أبريل.

يأتي ذلك بعدما قرر البرلمان التركي في الرابع من يناير تمديد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر بدءاً من 19 يناير الجاري، حسبما ذكرت مصادر إعلامية تركية رسمية.

وكان من المتوقع أن يجرى الاستفتاء على التعديلات الدستورية في آخر أسبوع من مارس المقبل، لكن إذا جرى في أبريل، يعني أنه سيكون بعد إنهاء انتهاء حالة الطوارئ.

ومن المتوقع أن يشمل مشروع الدستور الجديد مواد تحول البلاد إلى نظام رئاسي وتوسع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان.

وفرضت حالة الطوارئ في تركيا إثر محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو من عام 2016.

وتسوغ الحكومة التركية تمديد الطوارئ بمواصلة التحقيقات المتصلة بالانقلاب الفاشل، الذي حملت مسؤوليته للداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة.