تركيا تهيئ مواطنيها لتقبل المزيد من القتلى

بدأت الحكومة التركية في تهيئة مواطنيها لتقبل وقوع المزيد من القتلى في صفوف قواتها التي تقاتل إلى جانب فصائل سورية معارضة في شمال سوريا ضمن عملية “درع الفرات” التي أطلقتها في أغسطس/اب بهدف تطهير شريطها الحدودي من الجهاديين وقطع الطريق على تمدد أكراد سوريا التي تصفهم بأنهم امتداد لحزب العمال الكردستاني المصنف إرهابيا.

وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم الخميس إن “تركيا تخوض معركة مهمة ضد الإرهاب وستتواصل داخل وخارج البلاد. وبالتالي، يمكن أن يسقط لنا شهداء”.

وأضاف “للأسف لقد فقدنا بالأمس 14 شهيدا من البواسل في حملة درع الفرات في محيط الباب”.

وتابع “المعركة بالنسبة لتركيا معركة وجود. إنها معركة كبرى تجري باسم وحدة تركيا”.

أبدت أنقرة الخميس تصميمها على مواصلة عمليتها العسكرية في شمال سوريا رغم الخسائر الفادحة التي منيت بها قواتها في هجمات شنها تنظيم الدولة الاسلامية في محيط بلدة الباب حيث قتل 14 جنديا تركيا الاربعاء.

وشهد الجيش التركي الاربعاء اليوم الأكثر دموية منذ بدء تدخله في شمال سوريا قبل أربعة أشهر لطرد الجهاديين وكذلك فصائل كردية سورية.

وقتل 14 جنديا وأصيب 33 بينهم ستة اصابتهم خطيرة في سلسلة هجمات تبناها تنظيم الدولة الإسلامية في محيط معقله بلدة الباب حيث يحاول مقاتلو المعارضة السورية المدعومة من أنقرة طردهم منها.

وهذه الحصيلة ترفع إلى 36 عدد الجنود الأتراك الذين قتلوا في سوريا منذ اطلاق الهجوم التركي “درع الفرات” في 24 أغسطس/اب وغالبيتهم في هجمات لتنظيم الدولة الاسلامية.

وبحسب وكالة “أعماق” التابعة لتنظيم الدولة الاسلامية فإن الجهاديين نفذوا الاربعاء ثلاثة هجمات انتحارية بسيارات مفخخة ضد القوات التركية وفصائل المعارضة السورية الموالية لأنقرة حين حاولوا التقدم نحو الباب من غرب البلدة.

وأكد التنظيم على منتديات جهادية أنه قتل أو أصاب 70 جنديا تركيا.

أما الطيران التركي فقد ضرب 47 هدفا في محيط الباب على بعد 25 كلم من الحدود التركية بحسب وكالة الأناضول الموالية للحكومة.

والاربعاء أقر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بأن بلاده قدمت “شهداء” في هذه المعارك قبل نشر الحصيلة.

وقال إن “الباب مطوقة بالكامل من قبل الجيش السوري الحر وجنودنا. المدينة ستسقط بأكملها عاجلا أو آجلا”.

وأعلن الجيش التركي أن معارك عنيفة اندلعت حول مستودع للأسلحة يستخدمه تنظيم الدولة الاسلامية منذ سنتين. وأكد أن 138 جهاديا قتلوا في المعارك وذلك في حصيلة لا يمكن التحقق منها من مصادر مستقلة.

وبعدما ساعدت فصائل المعارضة السورية على طرد تنظيم الدولة الاسلامية من عدة بلدات خصوصا من جرابلس والراعي ودابق، وجهت أنقرة قواتها نحو الباب، معقل الجهاديين الواقع في ريف حلب على بعد 35 كلم شمال شرق مدينة حلب.

ويبدو أن الجهاديين يبدون مقاومة أكثر شراسة حيث أن الحملة التركية التي كانت تتقدم بسرعة بعيد اطلاقها، تراوح مكانها الآن فيما يسقط عدد متزايد من القتلى أو الجرحى من الجنود الأتراك.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني قتل أربعة جنود أتراك قرب الباب بضربة جوية نسبتها أنقرة إلى النظام السوري. ونفت موسكو أي ضلوع لقواتها أو قوات النظام السوري بهذا القصف.

وأعلنت هيئة أركان الجيش التركي في مطلع ديسمبر/كانون الأول أنها فقدت الاتصال باثنين من عسكرييها في شمال سوريا وتبنى تنظيم الدولة الاسلامية خطفهما.

وإلى جانب التنظيم المتطرف، يستهدف الهجوم التركي وحدات حماية الشعب الكردية، المتحالفة مع الولايات المتحدة في سوريا في معركتها ضد الجهاديين.

وهذه الوحدات مرتبطة بحزب العمال الكردستاني المصنف منظمة “ارهابية” من قبل تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.