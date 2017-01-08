تركيا تُطارد “أبومحمد الخراساني” ثالث متهم بالهجوم على ملهى إسطنبول

كشفت الأجهزة التركية، اسماً جديداً وجنسيةً جديدةً لمنفذ الهجوم الإرهابي ضد الملهى الليلي في إسطنبول، وبعد اتهام صيني تركستاني، ثم قرقيزي، قالت تقارير تركية إن المخابرات التركية تُطارد الآن أبومحمد الخراساني، واسمه عبد القادر ماشاريبوف.

وبعد تبخر الأدلة ضد القرقيزي الذي تبين أنه لا يرتبط بصلة بالإرهاب أو بخلاياه لا في تركيا، ولا في بلاده، قالت صحيفة حرييت القريبة من السلطة في تركيا الأحد، إن المحققين الأتراك، يُطاردون ماشاريبوف، الذي سافر من قونيا إلى إسطنبول في 15 ديسمبر(كانون الأول) لتنفيذ هجومه المسلح.

وقالت حرييت إن المتهم يستفيد من دعم شبكة ضخمة من مواطنيه الأوزبك المقيمين في قونيا ما يُفسر، حسب الصحيفة، عدد الإيقافات والاعتقالات الكثيرة التي نفذتها السلطات وسط الجالية الأوزبكية المقيمة في أول عاصمة للسلطنة العثمانية القديمة قبل نقلها إلى إسطنبول، الأستانة.

وأكدت حرييت أن قونيا اليوم تُعد من أبرز حواضن خلايا داعش في تركيا، سواءً من الأتراك أنفسهم أو الأجانب الذين يُقيمون فيها.