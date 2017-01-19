تركيا: حبس شخصين على ذمة تحقيقات تتعلق باغتيال السفير الروسي
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قاتل السفير الروسي
قاتل السفير الروسي
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تركيا: حبس شخصين على ذمة تحقيقات تتعلق باغتيال السفير الروسي

19 يناير, 2017
وائل فتحى
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أفادت وكالة “الأناضول” التركية للأنباء اليوم الخميس، بأنه تقرر حبس شخصين على ذمة التحقيقات المتعلقة باغتيال السفير الروسي.

وتردد أن الشخصين من أتباع رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن.

ولم توضح الأناضول، التي نقلت الخبر عن مصدر أمني، طبيعة تورط الشخصين في الهجوم. كما أطلقت السلطات سراح ثلاثة أشخاص، مع إبقائهم تحت تصرف القضاء، وذلك بعدما كان تم اعتقالهم للاشتباه في صلتهم بالاغتيال.

وكان ضابط، خارج الخدمة، اغتال السفير أندريه كارلوف، وصاح بشعارات إسلامية وأدان الوضع في سوريا.

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وائل فتحى

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