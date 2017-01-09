تركيا للعراق: لسنا بحاجة للتواجد في معسكر بعشيقة

قال نور الدين جانيكلي نائب رئيس الوزراء التركي الاثنين إن تركيا تحتفظ بحق اتخاذ إجراءات داخل العراق دفاعا عن نفسها ضد الإرهاب إلا إنها لن تكون بحاجة للقيام بذلك بمجرد انتهاء مثل هذه التهديدات.

ويطالب العراق منذ فترة بانسحاب القوات التركية من معسكر بعشيقة قرب الموصل في شمال البلاد.

وبحث رئيسا وزراء البلدين هذه القضية خلال اجتماعهما في بغداد يوم السبت.

وقال جانيكلي معسكر بعشيقة هناك بسبب الإرهاب الذي ينشأ في العراق ومن حقنا اتخاذ إجراءات ضده. إذا انتهى هذا التهديد فلن تكون هناك حاجة لذلك”.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قال، السبت الماضي، إنه تم التوصل لاتفاق مع تركيا بشأن انسحاب القوات التركية من بعشيقة إلا أن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم لم يذهب لحد تأكيد ذلك.

وأشار يلدريم إلى إحراز تقدم كبير في القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية لكنه قال عن قضية بعشيقة “سنحل هذه المسألة بطريق ما.. ستكون ودية”.