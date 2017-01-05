تركيا: منفذا تفجير إزمير كانا يخططان لـ”هجوم أكبر”

قال نائب رئيس الوزراء التركي ويسي قايناق، الخميس، إن منفذي التفجير في مدينة إزمير غربي البلاد كانا بصدد تنفيذ هجوم أكبر.

وأوضح قايناق للصحفيين “بناء على التجهيزات والأسلحة والقنابل والذخيرة التي تم ضبطها علمنا أن عملا بشعا كان قيد التخطيط” وفق ما أوردت وكالة “رويترز”.

وأضاف أن الهجوم لن يوقف التدخل العسكري التركي في سوريا والعراق.

من جانبه، قال حاكم محافظة إزمير إنه يعتقد أن المسلحين الأكراد هم المسؤولون عن الهجوم.

وكانت الشرطة التركية قد تمكنت من قتل إرهابيي اثنين بعد تفجير وقع قرب محكمة في المدينة، وقتل في الانفجار شرطي وأحد موظفي المحكة وجرح 11 آخرين.

ويأتي تفجير إزمير بعد 4 أيام على الهجوم الدامي الذي استهدف ملهى ليلي في إسطنبول وأودى بحياة 39 شخصا.