تركيا: نرحب بمشاركة أميركا في اجتماع أستانة

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو أمس الجمعة، إن بلاده ترحب بمشاركة الولايات المتحدة في اجتماع أستانة.

وأضاف أوغلو “إذا تخلت قوات الحماية الكردية عن العنف فستكون جزءا من الحل الشامل”، مشيرا إلى أن أنقرة أبلغت موسكو رفضها مشاركة قوات الحماية الكردية بمحادثات أستانة.

من جهتها، أبدت موسكو ترحيبها بمشاركة كل الأطراف الراغبة في مفاوضات جادة في اجتماع أستانة.

ويهدف اجتماع أستانة إلى التفاوض بغية التوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة السورية ترعاه كل من روسيا وتركيا، بعد أن تأكد فشل الحل العسكري.

وتأتي مشاركة تركيا في هذه المحادثات بعد اعتراف روسيا لأول مرة بشرعية فصائل عسكرية معارضة كانت ترفضها، في مقابل أن تكون تركيا طرفا رئيسيا في هذه المحادثات.

إلا أن التغيير في موقف موسكو لم يُرض طهران ودمشق، خاصة أن بعض الجماعات التي اعترفت بها روسيا تعتبرها إيران والنظام جماعات إرهابية.

كما تريد موسكو مشاركة الأكراد في الحوار، فيما ترفض تركيا ذلك، وتطالب بأن تكون المشاركة ضمن وفد النظام.

وتحاول موسكو استثناء الهيئة التفاوضية العليا، وأنقرة تطالب بحضورها.

ووفق مصدر أمني تركي مطلع على تفاصيل اتفاقية وقف إطلاق النار، فإن روسيا وتركيا تدفعان إلى عقد محادثات أستانة منتصف يناير 2017.