تسعة قتلى في هجوم على حاجز للشرطة في سيناء
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تسعة قتلى في هجوم على حاجز للشرطة في سيناء

9 يناير, 2017
وائل فتحى
1 دقيقة
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قتل تسعة من قوات الشرطة المصرية وأصيب 10 أشخاص على الأقل في هجوم شنه مسلحون على حاجز أمني في حي المساعيد غربي العريش بمحافظة شمال سيناء.

وأطلق مجهولون يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم “ولاية سيناء” التابع لداعش وابلا من الأعيرة النارية وقذائف RPG على عناصر الشرطة، تلاه اقتحام الحاجز الأمني بسيارة ملغومة، ما أدى إلى تدمير الموقع بالكامل وانفجار مدرعة.

ومن بين الجرحى أربعة مدنيين تصادف وجودهم في موقع الحادث.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، إلا أن الشرطة عثرت على جثة أحد المهاجمين كان يقود السيارة الملغومة.

وكان داعش قد أعلن أواخر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي مسؤوليته عن هجوم على نقطة تفتيش أمنية قتل فيه 15 جنديا.

ويستهدف مسلحون مرارا رجال الشرطة والجيش منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي. وتقع معظم هذه الهجمات في شبه جزيرة سيناء، ويتبناها تنظيم “ولاية سيناء” الذي يتبع داعش.

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وائل فتحى

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