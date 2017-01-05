تشابيكوينسي البرازيلي سيتعاقد مع 20 لاعبا جديدا
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بعثة فريق شابيكوينسي البرازيلي
بعثة فريق شابيكوينسي البرازيلي
أوروبا رياضة

تشابيكوينسي البرازيلي سيتعاقد مع 20 لاعبا جديدا

5 يناير, 2017
أحمد علي
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أعلن المدير الرياضي لنادي شابيكوينسي البرازيلي روي كوستا ان فريقه الذي فقد 19 لاعبا وأعضاء في جهازه الفني بتحطم الطائرة التي كانت تقلهم ، سيتعاقد مع 20 لاعبا جديدا.

ونجا من الحادثة قلب الدفاع نيتو والظهير الن روشيل وقد توقع كوستا عودتهما للدفاع عن الوان النادي. اما حارس المرمى جاكسون فولمان الذي نجا بدوره فلن يتمكن من ذلك بعدما بترت احدى ساقيه.

وأضاف كوستا: “لن يرتدي اي لاعب هذا الموسم القمصان التي تحمل ارقام جاكسون فولمان ونيتو والن روشيل”.

وأعلنت اندية برازيلية كبيرة استعدادها لإعارة عدد من لاعبيها الى تشابيكوينسي من دون مقابل.

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أحمد علي

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