تشلسي نال “الإذن”.. ستامفورد بريدج أكبر قريبا

قال تشلسي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إنه حصل على موافقة الحكومة المحلية لتطوير ملعبه “ستامفورد بريدج” بزيادة سعته إلى 60 ألف متفرج.

وأشار تشلسي، الذي حصد لقبه الخامس في الدوري في موسم 2014-2015، إلى أنه تجاوز أهم عقبة “لكن هذا لا يعني بدء العمل”.

وأعلن النادي في بيان: “وافقت لجنة التخطيط (في هامرسميث وفولهام) على الأمر ونحن سعداء بالحصول على الموافقة لتطوير ملعبنا التاريخي”.

وتابع: “قرار اللجنة لا يعني بدء العمل. لكنها خطوة مهمة قبل الشروع في العمل والحصول على موافقات أخرى”.

وشيد الملعب الحالي في 1877، ويلعب “البلوز” عليه منذ 1905 ويسع 41600 متفرج.

واتخذت الفرق الثلاثة المنافسة لتشلسي في لندن نفس الخطوة بزيادة سعة ملاعبها.

ويلعب أرسنال في ملعب الإمارات البالغ سعته 60 ألفا، ويقوم توتنهام هوتسبير ببناء ملعب وايت هارت لين الجديد بنفس السعة أيضا، وانتقل وست هام يونايتد هذا الموسم للعب على استاد لندن الذي شيد من أجل أولمبياد 2012.