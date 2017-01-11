"تشيتشاريتو" راغب في البقاء مع باير ليفركوزن
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المكسيكي خافيير هرنانديز "تشيتشاريتو"
المكسيكي خافيير هرنانديز "تشيتشاريتو"
أوروبا رياضة

“تشيتشاريتو” راغب في البقاء مع باير ليفركوزن

11 يناير, 2017
أحمد علي
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أبدى المكسيكي خافيير هرنانديز “تشيتشاريتو” الأربعاء رغبته في البقاء مع نادي باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم وسط تقارير عن سعي الأخير لبيعه في ظل تراجع مستواه التهديفي بشكل حاد هذا الموسم.

وأوردت تقارير صحفية ألمانية مؤخرا أن ليفركوزن يعتزم الاستغناء عن مهاجمه الدولي خلال فترة الانتقالات الشتوية أو نهاية الموسم.

إلا أن اللاعب الموجود حاليا مع فريقه في معسكر تدريبي، وقال لمجلة “كيكر” الألمانية إن “كل ما سمعته مجرد شائعات”.

وأضاف “لم يحاول أحد الاتصال بي أو بوكيل اعمالي. أنا سعيد هنا. اهتمامي الوحيد هو البقاء في باير ليفركوزن”.

وكانت مجلة “بيلد” الألمانية ذكرت أن ليفركوزن يرغب في الحصول على 25 مليون يورو بدل الاستغناء عن هيرنانديز، المهاجم السابق لناديي ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

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أحمد علي

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