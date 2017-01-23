تشيلسي يتجاوز هال سيتي ويعزز صدارته للبريميرليغ

واصل تشيلسي عزفه المنفرد في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (بريميرليج) عقب فوزه 2 – صفر على ضيفه هال سيتي في المرحلة الثانية والعشرين للمسابقة.

وارتفع رصيد تشيلسي، الساعي لاستعادة اللقب الذي غاب عنه الموسم الماضي، إلى 55 نقطة في الصدارة، بفارق ثماني نقاط أمام أقرب ملاحقيه أرسنال، فيما توقف رصيد هال عند 16 نقطة في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).

واحتفل النجم الإسباني (البرازيلي الأصل) دييغو كوستا بمباراته المئوية مع الفريق الأزرق في مختلف المسابقات، بعدما افتتح التسجيل لتشيلسي في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

ورفع كوستا، الذي تحدثت تقارير إخبارية عن رحيله عن تشيلسي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، رصيده التهديفي في المسابقة إلى 16 هدفا هذا الموسم، ليتقاسم صدارة هدافي البطولة مع التشيلي أليكسيس سانشيز نجم أرسنال.

وواصل تشيلسي سيطرته على مجريات الأمور في الشوط الثاني، ليضيف غاري كاهيل الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 81 عبر ضربة رأس رائعة.