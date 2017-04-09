تضامن دولي وخليجي مع مصر إثر تفجير كنيستين

أعلنت مصر الحداد ثلاثة أيام على ضحايا تفجيرين استهدفا كنيستين للأقباط الأرثوذوكس الأحد وأوقعا 43 قتيلا وعشرات المصابين وأثارا إدانات عربية وأجنبية للهجومين الإرهابيين الذين تبناهما تنظيم الدولة الاسلامية.

ونددت دول عربية وأجنبية ومنظمات إقليمية بتفجير وقع داخل كنيسة مار جرجس في مدينة طنطا بمحافظة الغربية وأسقط 27 قتيلا و78 مصابا تبعه تفجير في محيط كنيسة مار مرقس بمدينة الإسكندرية الساحلية أوقع 16 قتيلا و40 مصابا.

وقال المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية في بيان “إن مما يدعو للحزن والأسى استمرار الإرهاب الأسود في استهداف الأبرياء بما في ذلك أثناء أدائهم للشعائر الدينية وهو ما يأتي ليؤكد مجددا أن من يقفون وراء مثل هذه الجرائم الشنيعة لا يراعون حرمة أي دين ولا يتورعون عن سفك دماء ضحاياهم وإزهاق أرواحهم بشكل أعمى ودون رحمة أو شفقة.”

إدانة خليجية

وأعربت دول مجلس التعاون الخليجي الأحد عن ادانتها لتلك الأعمال “الارهابية الجبانة”، حيث تعرضت كنيستان في مدينتي طنطا والاسكندرية لاعتداءين أوقعا عشرات القتلى والجرحى.

وأصدرت وزارات خارجية دول الخليج الست: المملكة السعودية وقطر والكويت وسلطنة عمان والبحرين ودولة الامارات، بيانات أدانت فيها الهجومين اللذين وقعا أثناء قداس أحد الشعانين وقبل ثلاثة أسابيع من زيارة مقررة للبابا فرنسيس إلى مصر.

وقدم رئيس دولة الامارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ورئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تعازيهما للشعب المصري مؤكدين وقوف بلادهما إلى جانبه “في مواجهة هذا العمل الإجرامي الخبيث”.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية إن “هذه الأعمال الإرهابية الجبانة تتنافى مع المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية والإنسانية كافة”، بينما أكدت الدوحة رفضها “العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع أو الأسباب”.

ونددت البحرين بالتفجيرين في بيان صادر عن الملك حمد بن عيسى آل خليفة قال فيه “هذه الأعمال الإجرامية تتنافى مع كافة الشرائع السماوية والقيم الإنسانية”، مؤكدا وقوف المملكة إلى جانب مصر “وتأييدها لكافة الإجراءات التي تتخذها لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية.”

وبعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح برقية إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أكد فيها “استنكار دولة الكويت وإدانتها الشديدة لهذين العملين الإجراميين الشنيعين اللذين أوديا بحياة الأبرياء الآمنين والنيل من وحدة المجتمع المصري.”

وأعربت قطر عن استنكارها الشديد لما حدث وقالت وزارة الخارجية في بيان “نجدد التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع أو الأسباب.”

وأصدرت تونس بيانا أدانت فيه بشدة التفجيرين معربة عن تضامنها الكامل مع الشعب المصري ودعمها للإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها.

وشجبت الخارجية التونسية في بيانها استهداف دورة العبادة ودعت المجتمع الدولي إلى “تكثيف التعاون والتنسيق لمحاصرة ظاهرة الإرهاب المقيتة التي تستهدف أمن الدول واستقرارها.”

وفي بغداد أصدرت وزار ة الخارجية العراقية بيانا قالت فيه “إن العراق يعلن تضامنه الكامل مع مصر ووقوفه معها في ذات الخندق لمواجهة الإرهاب الذي يستهدف أمنها الداخلي وسلامة مواطنيها.”

وأضاف البيان أن العراق “يكرر دعوته إلى المزيد من تنسيق الجهود الدولية والإقليمية للضرب بيد من حديد على كافة الأوكار والحواضن الفكرية للتنظيمات المتبنية لمنهج التطرف والتكفير وقطع جميع مصادر دعمها وتمويلها ومنابر الإعلام المروجة لخطابها.”

وقدمت سوريا تعازيها لعائلات ضحايا التفجيرين. وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين إن سوريا “تدين بأشد العبارات الأعمال الإرهابية التي وقعت هذا اليوم.”

وأضاف المصدر للوكالة السورية للأنباء “المجموعات الإرهابية التي ترتكب مثل هذه الجرائم ضد الأبرياء في جمهورية مصر العربية الشقيقة هي نفس المجموعات الإرهابية التي تستهدف المواطنين في الجمهورية العربية السورية.”

وأرسل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني برقية أعرب فيها عن “استنكاره الشديد لهذا العمل الجبان” وأكد وقوف الأردن وتضامنه “مع الشقيقة مصر وجهودها في محاربة الإرهاب.”

وأدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأحداث الدامية مؤكدا “تضامن الشعب الفلسطيني وقيادته ووقوفهم الكامل مع الشعب المصري وقيادته وجيشه العظيم ضد الإرهاب الأعمى الذي يستهدف مصر ودورها الطليعي.”

كما أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التفجيرين. وقال فوزي برهوم المتحدث باسمها في بيان “تتمنى حركة حماس لمصر وشعبها الأمن والأمان والاستقرار والازدهار.”

وأصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيانا جاء فيه “تبعث إسرائيل بتعازيها لعائلات الذين قتلوا في الهجوم الإرهابي في مصر وتتمنى سرعة التعافي للمصابين.”

وأضاف البيان “يجب على العالم أن يتحد ويحارب الإرهاب في كل مكان.”

وأصدرت مشيخة الأزهر بيانا جاء فيه “المستهدف من هذا التفجير الإرهابي الجبان هو زعزعة أمن واستقرار مصرنا العزيزة ووحدة الشعب المصري”، مؤكدا تضامنه مع الكنيسة المصرية.

ووقع التفجيران يوم احتفال المسيحيين بأحد السعف. وكان انفجار الإسكندرية هجوما انتحاريا تزامن مع وجود البابا تواضروس الثاني بابا الأقباط الأرثوذكس في الكاتدرائية.

وأدانت الولايات المتحدة التفجيرين في بيان صادر عن سفارتها بالقاهرة جاء فيه “تدين السفارة الأميركية الهجمات الإرهابية الشنيعة والشائنة التي استهدفت المصلين المصريين اليوم في كل من كنيسة مار جرجس بطنطا وكاتدرائية مار مرقس بالإسكندرية في أحد أقدس الأعياد المسيحية.”

وأضاف البيان “الولايات المتحدة تقف بحزم مع الحكومة والشعب المصري لهزيمة الإرهاب.”

وقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعازيه لأسر الضحايا وقال في برقية نشرتها وكالة تاس للأنباء “من الواضح أن الإرهابيين لا يسعون فقط لترويع الناس بل ولإظهار وجود خلاف بين أبناء العقائد المختلفة.”

وفي الفاتيكان قال البابا فرنسيس المقرر أن يزور مصر هذا الشهر “أصلي من أجل القتلى والمصابين. لعل الرب يهدي قلوب من شهدوا الإرهاب والعنف والموت وحتى قلوب من أنتجوا الأسلحة ونقلوها”.

فوضى وغضب

وسادت حالة من الغضب في الأوساط القبطية بمصر بعد التفجيرين الدمويين.

“كيف تم ادخال القنبلة؟”، تساؤل غاضب طرحه سكان أمام كنيسة مار جرجس في مدينة طنطا المصرية بعد الاعتداء الذي تبناه تنظيم الدولة الاسلامية وأسفر عن مقتل 27 من المسيحيين الذين كانوا يشاركون في أحد الشعانين (السعف).

وداخل الكنيسة القبطية نجت ايقونتان لمار جرجس والسيد المسيح من عصف الانفجار، لكن بقع الدماء على بلاط المكان والركام الذي يغطي المقاعد الخشبية يعكسان هول المأساة التي ضربت الاقباط المسيحيين قبيل الساعة العاشرة (8.00 بتوقيت غرينيتش) حين انفجرت قنبلة قرب المذبح خلال القداس.

والاعتداء الذي تبناه الجهاديون خلف 27 قتيلا و78 جريحا.

وروى ادمون ادوار الذي كان يشارك في القداس مع شقيقه اميل قائلا “وقع انفجار عنيف قرب المذبح. فجأة صار كل شيء أسود وطار الناس الواحد فوق الآخر”. وكان اميل المصاب يقف إلى جانبه مضمد الرأس.

وقال نبيل نادر “سمعت الانفجار فأتيت راكضا. شاهدت أشلاء” في كل مكان.

ويقطن نادر قبالة كنيسة مار جرجس في طنطا التي تبعد حوالى مئة كلم شمال القاهرة. وأضاف حزينا “والد أحد أصدقاء ابني كان في الصف الأمامي. لم نعثر سوى على حذائه”.

وفي مكان غير بعيد يحمل رجل آخر صليبا ملطخا بالدماء كان معلقا في سعفة نخيل يحملها المصلون عادة احتفالا بالشعانين، اضافة إلى كتب صلاة أتت عليها النار. وعلق “جاؤوا للصلاة فقضوا”.

وكانت صفارات سيارات الشرطة تسمع باستمرار في المدينة فيما تواصل سيارات الاسعاف التوجه إلى المستشفى لنقل الجرحى.

وسارعت الشرطة بعد الاعتداء إلى تطويق المكان ومنعت أيا كان من دخول الكنيسة.

ورغم ذلك، سارع السكان إلى أمام واجهة الكنيسة التي يرتفع عليها جرسان ولم يخفوا غضبهم من تقصير الشرطة، فرغم التدابير الأمنية تمكن حامل القنبلة من دخول الكنيسة من دون صعوبة.

وكانت الكنيسة أفادت نهاية مارس/اذار على صفحتها على فيسبوك أنه تم العثور على “جسم مشبوه” أمامها وأن فريقا من خبراء المتفجرات ضبطه ونقله إلى سيارة خاصة.

وقالت مواطنة تدعى نجاة أسعد باكية “كيف ادخلت القنبلة فيما عناصر الشرطة يجلسون ويصطفون” أمام الكنيسة؟”، مضيفة “ما نفع أجهزة كشف المتفجرات؟ لا نريد حمايتهم”.

وهجوما الأحد هما بين الأكثر دموية في الأعوام الأخيرة ضد الأقباط الذين يمثلون 10 بالمئة من اجمالي 92 مليون مصري.

وكان اعتداء انتحاري استهدف في ديسمبر/كانون الأول كنيسة القديسين بطرس وبولس في القاهرة مخلفا 29 قتيلا.

وتنبع رمزية الهجوم من كون الكنيسة ملاصقة للكاتدرائية المرقسية، مركز بابا الأقباط الارثوذكس.

ورغم العنف والخوف واليأس يصر أقباط طنطا على الدفاع عن إيمانهم. وقالت امرأة “نحن مسيحيون وسنبقى مسيحيين”.