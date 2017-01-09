تعرف على أغرب عمليات زراعة الأعضاء البشرية

تعتبر زراعة الأعضاء البشرية كالقلب، والكلى والكبد أمراً شائعاً جداً في عصرنا الحاضر، حيث لعبت مثل هذه الجراحات دوراً فعالاً في إنقاذ حياة الكثيرين.

لكن في التقرير التالي سنتعرف على أغرب عمليات زراعة الأعضاء، والتي قد يجد البعض صعوبة بالغة في التفكير بها.

وإليكم فيما يلي 4 عمليات مذهلة لزراعة الأعضاء :

1- زراعة اليدين

في خطوة مذهلة، نجح الأطباء في زراعة يدين، حيث نجحوا في ربط العظام والأنسجة والأعصاب والأوتار والأوردة والجلد، حتى تمكن المريض بعد إعادة التأهيل والعلاج الطبيعي، من استخدام الأطراف المزروعة “اليدين” بشكل طبيعي.

2- زراعة الوجه

نجحت مراراً عمليات زراعة الوجه، حيث يقوم الأطباء في مثل هذه الحالة باستبدال جميع الأنسجة الموجودة في وجه المريض بأخرى من وجه شخص متوفى.

وتتم هذه العملية بزرع الأنسجة، والعظام، والأعصاب والأوتار والأوعية الدموية، والدهون والغضروف والعضلات أيضاً.

3- زراعة الأمعاء

عادة ما تنجح عمليات زراعة الأمعاء، وتكون تلك العملية لازمة عندما يتم استئصال الأمعاء جزئياً أو كلياً من الشخص، بسبب إصابته بمرض معين، ولكي تتم هذه العملية تؤخذ الأمعاء من متبرع أو من شخص متوفى، ويتم زرعها في الجسم وتوصيلها بالجهاز الهضمي.

4- زراعة الرحم

نجح الأطباء إلى حد كبير في عمليات زراعة الرحم، مؤكدين أن هناك فرصة لأن تكمل هذه النجاحات نسبة الـ100%.

وتعد عملية زراعة الرحم ضرورية لأولئك السيدات اللواتي ولدن بدون رحم، أو اضطررن لإزالته لأسباب مرضية.