أهم قرارات الاجتماع الأول لاتحاد الكرة السعودي

عقد الاتحاد السعودي لكرة القدم الأربعاء، اجتماعه الأول برئاسة عادل عزت رئيس الاتحاد.

وتم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:

1- الموافقة على تعيين الأستاذ ‘عادل البطي’ أميناً عاماً للإتحاد.

2- إعادة هيكلة الإتحاد خلال 90 يوم.

‏3- تكليف الدكتور ‘خالد المقرن’ برئاسة لجنة المسابقات حتى الإنتهاء من فترة إعادة الهيكلة.

4- تكليف الدكتور ‘عبدالله البرقان’ برئاسة لجنة الإحتراف حتى الإنتهاء من فترة إعادة الهيكلة.

5- تكليف الأستاذ ‘مرعي العواجي’ برئاسة لجنة الحكام حتى الإنتهاء من فترة إعادة الهيكلة.

6- رفع عدد الطواقم الأجنبية المسموح بها لكل نادي إلى 8.

7- تكليف الأستاذ ‘حمد الصنيع’ مسؤولاً عن المنتخب الأولمبي والفئات السنية وتكليف الأستاذ ‘موسى الزياد’ نائباً له.

8- إنشاء غرفة عمليات خاصة لمتابعة قضايا الأندية السعودية في الفيفا والإتحاد الآسيوي برئاسة نائب رئيس الإتحاد الأستاذ ‘ياسر المسحل’.

9- ‏إرتباط المنتخب السعودي الأول بسعادة رئيس الإتحاد مع إستمرار البرنامج المعد مسبقاً لتصفيات كأس العالم.10- تحديد مواعيد عقد الجمعية العمومية للإتحاد السعودي خلال العام الحالي 2017 على أن تقام خلال شهر مايو وشهر ديسمبر.

11- تكوين فريق عمل برئاسة سعادة رئيس الإتحاد والعضو الأستاذ ‘عبدالإله مؤمنة’ وشركة إستشارية لدراسة التحول ومشروع هوية الإتحاد.

12- تكليف عضو مجلس الإدارة الأستاذ ‘محمد الزهراني’ بدراسة ملف ووضع ضوابط رابطة فرق الأحياء.

13- ضم لعبة كرة الصالات إلى لجنة المسابقات.

14- تشكيل فريق لحصر مستحقات الأندية والمتأخرات من الرعاة وذلك برئاسة الأستاذ ‘ياسر المسحل’ وعضوية الدكتور ‘عبدالله البرقان’ والأستاذ ‘حامد الجارالله’.

15- ‏الموافقة على وضع آلية الضبط الإعلامي لأعضاء مجلس إدارة الإتحاد السعودي.