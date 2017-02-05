تعزيزات عسكرية جنوب الموصل استعداداً لمعركة الجانب الغربي

وصلت تعزيزات عسكرية كبيرة إلى جنوب مدينة الموصل، استعداداً للمشاركة في معركة تحرير جانبها الغربي.

وقال المقدم في الشرطة العراقية كريم ذياب، أمس، إن “التعزيزات العسكرية التابعة للشرطة تضم المئات من العربات المدرعة وناقلات الجند المدرعة، ومدافع وأسلحة يرافقها المئات من الجنود وصلت إلى منطقة تل البو سيف” وأوضح أن “تلك القوات عززت القوات المتواجدة في المنطقة، حيث أعاد آلاف الجنود انتشارهم في المنطقة المقابلة للضفة الثانية لنهر دجلة بالجانب الغربي للموصل”، فيما قتل 25 من “داعش” بقصف للطيران العراقي غرب المدينة.

إلى ذلك، أعلن مصدر عسكري عراقي أن “داعش” شرع بإقامة سواتر خفية في صحراء الأنبار المحاذية للطريق الدولي باتجاه الحدود العراقية مع الأردن. وأكد المقدم الركن في قيادة عمليات الأنبار الركن محمد الدليمي أن “داعش شرع بإقامة سواتر خفية بصحراء الأنبار المحاذية للطريق مع منفذ طربيل الحدودي مع الأردن بعد استعدادات البلدين العراق والأردن لافتتاح المنفذ أمام حركة البضائع والمسافرين”، مضيفاً أن “هناك عمليات تنفذها القوات العراقية لإبعاد العناصر الارهابية عن الطريق الدولي، حيث فتحت المقار ونقاط السيطرة العسكرية وعززت الطريق بعناصر الجيش لإبعاد الخطر عن المنفذ والشاحنات التجارية”.