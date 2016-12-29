تفكيك خلية سرية لداعش خططت لتنفيذ هجمات بموسكو

أعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية عن القبض على 7 من أعضاء خلية سرية لأنصار تنظيم داعش الإرهابي في جمهورية داغستان الروسية خططوا لتنفيذ سلسلة من الهجمات الإرهابية في موسكو.

وقال مسؤول في المكتب الإعلامي لهيئة الأمن الفدرالية لوكالة “إنترفاكس” الخميس إن “عناصر هيئة الأمن الفدرالية، بالتعاون مع وزارة الداخلية في داغستان، قطعوا دابر نشاط مجموعة سرية لأنصار تنظيم “الدولة الإسلامية” الإرهابي الدولي المحظور في روسيا.

خططت لتنفيذ سلسلة من الأعمال الإرهابية الكبيرة في منطقة موسكو. وألقي القبض على 7 أشخاص نتيجة إجراء عمليات البحث والتحقيق”.

وأوضحت الهيئة أن المسلحين كانوا يحضرون لتنفيذ الهجمات بأمر من أحد قياديي “داعش” في سوريا.

وأكد المسؤول أن أجهزة الأمن ضبطت أثناء عملية تفتيش مساكن المشتبه بهم كمية كبيرة من الأسلحة النارية وكذلك مكونات للعبوات الناسفة.