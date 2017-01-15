تقدم للمعارضة السورية في وادي بردى
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تقدم للمعارضة السورية في وادي بردى

15 يناير, 2017
وائل فتحى
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تمكنت فصائل المعارضة السورية في منطقة وادي بردى، الجبلية الواقعة شمال غربي العاصمة، الأحد، من استعادة السيطرة على عدة نقاط في بلدة بسيمة وعين الخضرة بريف دمشق الغربي.

وأفادت مصادر عسكرية في المنطقة بتقدم مقاتلي المعارضة بعد أن شنوا هجوما مكثفا على نقاط ميليشيا حزب الله اللبناني والقوات الحكومية التي تقدمت إليها خلال الساعات الماضية، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وفي نفس السياق قتل وجرح العشرات في اشتباكات بين فصائل المعارضة وقوات الحكومة، مدعومة بميليشيا حزب الله، على محور أرض الضهرة من جهة جرود إفرة.

وأفادت مصادرنا في سوريا بمقتل 12 شخصا وجرح العشرات بقصف مدفعي لقوات الحكومة بالمدفعية والدبابات على بلدة دير قانون بريف دمشق الغربي.

وقالت مصادر محلية إن القصف استهدف تجمع للنازحين في منطقة ضهرة كفر الزيت بدير قانون.

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وائل فتحى

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