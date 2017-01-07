تقرير للمخابرات: بوتين أمر بحملة إلكترونية لمساعدة ترامب

اتهم تقرير جديد للمخابرات الأميركية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بإعطاء الأوامر لـ”شن حملة تأثير” على الانتخابات في عام 2016لتقويض العملية الديقراطية، وتشويه المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.

وحسب رويترز، قال التقرير “نؤكد مجددا أن بوتين والحكومة الروسية كانوا يفضلون الرئيس المنتخب ترامب بشكل واضح.”

وأضاف “ونؤكد أيضا أن بوتين والحكومة الروسية كانوا يطمحون إلى دعم فرص انتخاب الرئيس المنتخب ترامب حيثما أمكن من خلال تشويه صورة الوزيرة كلينتون ووضعها علنا في مقارنة سلبية معه.”

وبناء على معلومات جمعها كل من مكتب التحقيقات الفدرالي ووكالة الاستخبارات المركزية ووكالة الأمن القومي، حذر التقرير من أن موسكو “ستطبق دروس” الحملة الانتخابية الأميركية من أجل التأثير على الانتخابات في بلدان أخرى. حسب ما أوردت فرانس برس.

وحسب رويترز، قال زعماء الديمقراطيين في لجنتي المخابرات بمجلس الشيوخ والنواب أمس الجمعة إن التقرير بشأن النشاط الروسي الذي يتعلقب الانتخابات الأميركية ينبغي أن يستدعي ردا قويا لمنع تكرار ذلك.

وقال مارك وارنر كبير الديمقراطيين في لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ “ستقاس ديمقراطية أميركيا جزئيا على الكيفية التي سنرد بها والخطوات التي نتخذها لتطوير استراتيجية إلكترونية قوية واستباقية.”

وقال النائب أدم شيف كبير الديمقراطيين بلجنة المخابرات في مجلس النواب إنه يجب على الكونجرس الشروع في “تحقيقات شاملة “لتحديد ما حدث وكيفية حماية الحكومة الأميركية.