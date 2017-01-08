تهديدات إرهابية تستهدف إدارات المباحث الكويتية

أفاد تقرير كويتي الأحد أن رجال الأمن طوقوا مبنى الإدارة العامة للمباحث الجنائية، مع وضع استعدادات خاصة على المكاتب التابعة لها في المحافظات كافة.

بعد رفع حالة الجهوزية إلى الدرجة الأولى، إثر ورود معلومات استخباراتية عن تهديدات إرهابية تستهدف قطاع الأمن الجنائي.

ونقلت صحيفة “الراي” الكويتية في عددها الصادر اليوم الأحد، عن مصدر أمني قوله إن “رفع وزارة الداخلية الحالة إلى الدرجة الأولى هو إجراء احترازي يُتخذ في مثل هذه الحالات، التي ينبغي أخذ التدابير الأمنية واليقظة في مواجهتها”.

وأضاف المصدر أن “الإجراءات تشمل فرض حراسة مشددة على الأماكن التي أكدت المعلومات الاستخباراتية ذكرها في التهديدات الإرهابية”، لافتاً إلى أنه “من ضمن الاحتياطات الأمنية التأكد من هوية المواطنين والمقيمين المعروضين على التحقيق أمام المباحث الجنائية ومحققي المخافر، وإخضاعهم للتفتيش الاعتيادي في مثل هذه الظروف”.

وذكر أن “المباحثيين يقومون بدورهم في رصد أي تحرك غير اعتيادي في محيط إدارات المباحث الجنائية في المحافظات الست، مذخرين بأسلحتهم تحسباً لأي عمل إرهابي قد يستهدفهم”.