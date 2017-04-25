توأمتان ملتصقان ترفضان الانفصال رغم خطر الموت

عندما خرجت كارمن ولوبيتا أندرايد إلى الوجود، قال الأطباء لوالديهما إنهما سيعيشان ثلاثة أيام فقط بسبب “مشاكل صحية”.

ووفق للتقارير فإن التوأمين الملتصقين، اللتين تبلغان من العمر 16 عاما، ولدتا في المكسيك وتعيشان الآن في نيو ميلفورد في كونيتيكت بأميركا.

وقال إن التوأم الملتصق تحدى كل الصعاب وتحذيرات الأطباء واستطاع العيش، بالرغم من المشاكل الصحية التي وضعت مستقبلهما في خطر.

وبالرغم من تحذيرات الأطباء من خطر البقاء ملتصقيتن مع بعضهما البعض، إلا أن كارمن ولوبيتا ترفضان فكرة “الانفصال”.

وقالت كارمن “إنها مسألة نفسية.. نحن اعتدنا على هذا الوضع ولا نريد تغييره”.

ولكل فتاة قلب ويدين ورئتين ومعدة ولكنها يشتركان في بعض الأضلاع ونظام الدورة الدموية، وجهازهما الهضمي.

وقال الأطباء إن إجراء عملية جراحية لفصلهما يمكن أن تنتهي بمشاكل خطيرة أو قد تفضي إلى الموت.