توقيع أول اتفاقية عسكرية بين موريتانيا والسعودية

وقعت موريتانيا والسعودية الأربعاء في نواكشوط اتفاقية للتعاون العسكري تتوج أشهراً من العمل والتحضير.

ووقع الاتفاقية وزير الدفاع الموريتاني ديالو ممادو باتيا ومساعد زير الدفاع السعودي محمد بن عبد الله العايش مفوضاً من قبل ولي ولي العهد السعودي وزير الدفاع محمد بن سلمان.

وتشمل بنود الاتفاقية مجالات التدريب والتأهيل العسكري وتبادل المعلومات الأمنية والمساندة الأمدادية، وتبادل الزيارات والخبرات بالإضافة إلى الخدمات الطبية العسكرية.

وحسب بيان مشترك صدر عن الطرفين، تؤسس الاتفاقية لعهد جديد من التعاون العسكري يهدف الى تطوير وتنمية الكفاءات والخبرات العسكري للبلدين ويخدم في نفس الوقت جهود السلام والاستقرار الدوليين.

وهذه أول اتفاقية عسكرية بين موريتانيا والسعودية، وتأتي في خضم دعم موريتاني حازم للحرب التي تشنها السعودية في اليمن ضد الحوثيين.