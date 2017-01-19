توقيع مذكرة تفاهم بين إكسبو دبي 2020 وإكسبو أستانا 2017

شهدت فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل في أبوظبي اليوم توقيع مذكرة تفاهم وتعاون بين شركة إكسبو أستانا 2017 الوطنية ومكتب إكسبو 2020 في دبي.

حضر التوقيع نجيب محمد العلي المدير التنفيذي لمكتب اكسبو 2020 في دبي وأخمدزان يسيموف رئيس مجلس إدارة شركة إكسبو أستانا 2017 الوطنية.

وقال أخمدزان يسيموف رئيس مجلس إدارة شركة إكسبو أستانا 2017 الوطنية ، إن دولة الإمارات تعد من أبرز الشركاء بالنسبة لكازاخستان ويعود ذلك إلى أن كلا البلدين يستضيفان معرض إكسبو ومن الضروري بالنسبة لهما العمل على توثيق الروابط والتعاون بين المؤسستين المنظمتين.

وأوضح أن الاستعدادات لتنظيم إكسبو 2017 تسير على قدم وساق وفق المخطط وقد تم إنجاز 95 بالمائة من العمل وجرى تسليم الأقسام إلى الدول المشاركة لتجهيزها.

من جانبه قال مارات أوماروف مدير قسم المحتوى وتنظيم الفعاليات في شركة إكسبو أستانا 2017 الوطنية .. إن إكسبو 2017 يمثل مشروعا هائلا فيما يتعلق بالبنية التحتية والأعمال في كازاخستان ويشهد مشاركة عدد هائل من الشركات.

وتركز كازاخستان – التي كانت من الدول الموقعة على اتفاقية التغير المناخي في باريس 2016 – جهودها لتطوير مشاريع الطاقة الخضراء وتهدف لزيادة نسبة موارد الطاقة المتجددة إلى 10 بالمائة مع حلول عام 2030 وإلى 50 بالمائة في 2050.

واستعدادا لتنظيم إكسبو 2017 تسعى الدولة لاتخاذ الخطوات اللازمة من أجل تطوير قطاع السياحة وضمان تسهيل السفر إلى الدولة كما اختيرت كازاخستان مؤخرا ضمن قائمة نيويورك تايمز السنوية لأفضل 52 وجهة تستحق الزيارة خلال 2017.