تونسي يطور تطبيق للهواتف من أجل تسهيل تنقل المعاقين

طور شاب تونسي عضوا في المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تطبيقا للهواتف الذكية يمنح ذوي الاحتياجات الخاصة حرية التنقل من مكان لآخر من خلال استخدامه كمرشد لهم ودليل لتجاوز جميع العقبات التي تعترض طريقهم.

ويستخدم تطبيق “هانديوين” مصادر متعددة لرسم خريطة للطرق التي يمكن أن يستخدمها من يعانون مشكلات في التنقل كما يمكن للمستخدمين تنزيل صور لتحديث المعلومات المتاحة.

عادة ما يجد المعاق صعوبة في التنقل داخل المدن حيث يُمثل الركام والمركبات وما إلى ذلك عقبات تعترض طريقه وتعرضه لمخاطر.

ويتعين على التونسي العربي شويخ “25 عاما” الذي يستخدم عكازين -نظرا لإصابته بخلع في العمود الفقري- التعامل مع تلك العقبات بشكل يومي.

ويصف شويخ عضو المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المصاعب التي تواجهه أثناء تنقله في تونس قائلا “معناتها وقت اللي تبدأ تمشي ما تلقاش بلاصة “المكان بالفرنسية” اللي تنجم “تستطيع” تتحرك فيها وتنجم تقعد حقيقة..تقعد تمشي فوق المادة ترصيلك أكثر من مرة. إنك تهبط للكياس “الطريق” وتكون مُعَرَض إنه في أي وقت تنجم تجي كرهبة “سيارة” من أي اتجاه وتنجم. معناتها تضربك.”

ومن منطلق أن الحاجة أم الاختراع يطور شويخ حاليا تطبيقا للهواتف الذكية من أجل تسهيل التنقل في المدينة لمن يعانون إعاقة.

ويستخدم تطبيق “هانديوين” مصادر متعددة لرسم خريطة للطرق التي يمكن أن يستخدمها من يعانون مشكلات في التنقل كما يمكن للمستخدمين تنزيل صور لتحديث المعلومات المتاحة.

وقال العربي شويخ “أولا يتعين أن نعرف أين يريد أن يذهب المعاق. هل هو ذاهب لفحص طبي أو لمكان يتمشى فيه أو للترفيه. علينا أن نحدد هذه الأماكن ونحدد الأماكن الأكثر توفرا منها.”

واستطاع شويخ تطوير التطبيق بمبلغ عشرة آلاف يورو “10388 دولار” ربحه كجائزة من برنامج يروج لمشروعات شبابية خاصة بالمجتمع المدني ووسائل الإعلام.

ويُقدر شويخ أن النسخة التجريبية من تطبيقه ستكون جاهزة للإطلاق في غضون ثلاثة أشهر بدءا من مدينتين تونسيتين هما منوبة ومنزل بورقيبة لكنه ما زال في حاجة إلى 40 ألف يورو لإنجاز التطبيق بالكامل وتحويله إلى مشروع تجاري.