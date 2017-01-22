تيريزا ماي: لن أخشى مصارحة ترامب
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رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي
رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي
اخبار عالم

تيريزا ماي: لن أخشى مصارحة ترامب

22 يناير, 2017
أحمد علي

أكدت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي الأحد، أنها لن تخشى من مصارحة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إذا ما قال شيئا غير مقبول.

وقالت ماي التي يرتقب أن تلتقي ترامب، يوم الجمعة، إنها ستنتهز الفرصة لمناقشة مستقبل العلاقات التجارية بين بريطانيا والولايات المتحدة، فضلا عن حلف شمال الأطلسي وهزيمة الإرهاب.

وأوضحت ماي في تصريحات صحفية “قلت من قبل إن عددا من تصريحات دونالد ترامب فيما يتعلق بالنساء غير مقبولة، وقد اعتذر هو نفسه عن بعضها.”

وأوردت “عندما أجلس مع ترامب، أعتقد أن الأهم في ما يتعلق بدور المرأة سيكون وجودي هناك بصفتي رئيسة للوزراء.. وعندما أجد شيئا غير مقبول فلن أخشى قول ذلك لدونالد ترامب”.

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أحمد علي

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