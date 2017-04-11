تيلرسون: حكم عائلة الأسد يدنو من نهايته

أعلن ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأميركي أن حكم “عائلة الأسد” يقترب من النهاية مؤكدا أن إلحاق الهزيمة بتنظيم “داعش” لا يزال من أولويات الإدارة الأميركية.

تصريح تيلرسون هذا جاء في ختام اجتماع وزراء خارجية مجموعة دول السبع الكبرى الذي جرى في مدينة لوكا الإيطالية، حيث قال: “على روسيا أن تختار بين التحالف مع الولايات المتحدة أو البقاء مع الأسد وإيران وحزب الله”، مشيرا إلى أن واشنطن ستبحث عن قرارات “استراتيجية” بغية تخفيف حدة العنف في سوريا.

حمّل وزير الخارجية الأميركي مجددا السلطات السورية المسؤولية عن استخدام سلاح كيميائي في ريف إدلب، متهما روسيا بعدم الوفاء بالتزاماتها الخاصة بشأن التخلص من الأسلحة الكيميائية السورية.

وتابع أن واشنطن ستمنع “داعش” من الحصول على سلاح كيميائي، ولن تسمح لأحد باستخدامه مرة أخرى.

وقال تيلرسون إن مفاوضات أستانا قد تسهم في التسوية السورية إلا أنها لم تأتِ بتقدم ملحوظ ، بحسب تعبيره.