ثاني هجوم دموي لداعش في أسبوع على مدينة الصدر

قالت الشرطة ومصادر طبية إن هجوما انتحاريا بسيارة ملغومة أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنه أسفر عن سقوط 13 قتيلا على الأقل وإصابة أكثر من 50 آخرين بسوق للخضر في شرق بغداد الأحد.

وقال مصدر من الشرطة إن المهاجم قاد سيارة صوب بوابة السوق في حي جميلة الذي تقطنه أغلبية شيعية في مدينة الصدر وفجرها بعد أن فتحت قوات الأمن النار على السيارة.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم في بيان بثه على الإنترنت قال فيه “عملية استشهادية بسيارة مفخخة تستهدف تجمعا للشيعة بمنطقة علوة جميلة شرقي بغداد.”

وقتل عشرات في سلسلة هجمات في العاصمة العراقية ومدن أخرى في نحو أسبوع.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية المسؤولية عن الكثير من هذه الهجمات وآخرها هجوم شهدته مدينة الصدر في الثاني من كانون الثاني/يناير الجاري. واستهدف الاعتداء عمالا مياومين واسفر عن مقتل 35 شخصا.

ويتعرض التنظيم لضغط متزايد بسبب هجوم للقوات العراقية تدعمه الولايات المتحدة في الموصل آخر معقل كبير له في العراق.

وتقدمت القوات العراقية على بعد نحو مئات الأمتار من نهر دجلة الذي يمر وسط الموصل السبت مع إحراز العملية التي تقوم بها القوات ضد التنظيم المتشدد نجاحا.

ومن المرجح أن يلجأ تنظيم الدولة الإسلامية إلى هجمات القنابل وأساليب مشابهة في أماكن أخرى في العراق في الوقت الذي يجري طرده من معقله في الموصل.