جروس يجهز بديل السومة قبل ديربي جدة المنتظر

يعكف مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، السويسري جروس، على تجهيز البديل المناسب، لسد الغياب الذي سيخلفه المهاجم السوري عمر السومة، في مباراة فريقه المقبلة أمام الاتحاد، ضمن الجولة الـ 17 من دوري جميل للمحترفين.

وسيفقد فريق الأهلي السومة، بسبب حصوله على ثلاث بطاقات صفراء، ومثل غياب السومة صدمة كبيرة للمدرب السويسري جروس، خصوصاً و أن مباريات الاتحاد لها طابعها الخاص.

كما أن جماهير الأهلي تحسرت كثيراً، على غياب اللاعب، الذي يمثل ثقلاً كبيراً في خط الهجوم الأهلاوي، وكانت إدارة النادي الأهلي برئاسة أحمد المرزوقي.

قد ذكرت في وقت سابق لها، أن غياب السومة، سيترك فراغاً كبيراً، لكن بدلاء الفريق جميعهم جاهزون للمباراة، ورهن إشارة المدرب، وجميع اللاعبين يسعون لخدمة الفريق في أي وقت.

ويعد النجم السوري عمر السومة، أحد أبرز هدافي فريق الأهلي، والدوري السعودي، وساهم في تحقيق الأهلي لبطولة الدوري الموسم الماضي، ويحظى بشعبية جارفة في المدرج الأهلاوي.