جماهير الاتحاد سعيدة بعودة أحمد العكايشي من الجابون

أبدت جماهير نادي الاتحاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي سعادتها الغامرة بعودة محترف الفريق أحمد العكايشي ومشاركته في تدريب الفريق الثلاثاء.

وذلك بعد نهاية مشاركته الدولية مع المنتخب التونسي في كأس الأمم الأفريقية 2017 المقامة حالياً في الجابون.

وأكد الاتحاديون أهمية مشاركة العكايشي في المواجهة المرتقبة في ديربي جدة يوم الجمعة المقبل أمام الغريم التقليدي الأهلي في قمة الجولة الـ17 من بطولة دوري جميل للمحترفين.

هذا وكان العكايشي قد نشر منذ ساعات تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، قال فيها: “باسم الله وتوكلت على الله في الطريق إلى جدة للقاء أحبابي اشتقت لكم يا روح الاتحاد”.

جدير بالذكر أن العكايشي شارك برفقة المنتخب التونسي ببطولة كأس الأمم الإفريقية المُقامة حالياً بالجابون، وخرج نسور قرطاج من دور الثمانية أمام منتخب بوركينا فاسو.