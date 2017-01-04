“جواسيس” الكترونية تحت الماء للتصدي لسرقة المحار

غالباً ما يدفع المحار ثمن شعبيته الكبيرة على موائد الاحتفالات، إذ تتم سرقة عشرات الأطنان منه سنوياً من مزارع الانتاج، غير أن شركة فرنسية تحاول التصدي لهذه المشكلة عبر اختراعها محاراً اصطناعياً يؤدي دور “جاسوس” إلكتروني تحت الماء.

في ظل صعوبة مراقبة مواقع إنتاج المحار بالكامل والتكلفة الباهظة لعمليات الحراسة، صنعت شركة “فليكس سانس” الناشئة في منطقة فاندي الفرنسية جهازاً مضاداً للسرقة على شكل محار بات متوافراً في الأسواق منذ سبتمبر “أيلول”.

وبعد تجربة أول النماذج في فيتنام، باتت هذه الأجهزة تشق طريقها إلى السواحل الفرنسية في المحيط الأطلسي مع عزم الشركة توسيع انتشارها بدرجة كبيرة خلال الشهر المقبل. ويبلغ اجمالي الإنتاج الفرنسي للمحار 100 ألف طن سنوياً، غير أن عشرات الأطنان منها تتعرض للسرقة.

وقال رئيس الاتحاد الوطني لمنتجي المحار جيرالد فيو إن السرقة تمثل “المشكلة الحقيقية” في القطاع الذي يبحث دائماً عن حلول من كاميرات مراقبة إلى دوريات في البر والجو والبحر.

ومن بين الحلول لهذه المشكلة ملء صدفة محار بإسمنت عليه رقم هاتف المنتج على أمل أن يعمد البائع الذي يجده بين المحار المسروق إلى الاتصال بالضحية.