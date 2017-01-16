جونسون: ملتزمون بتطبيق الاتفاق النووي مع إيران

قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون الاثنين إن بلاده عازمة على “مواصلة” العمل بالاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، مؤكدا أنه يمنع طهران من امتلاك السلاح النووي.

وأضاف جونسون على خلفية مشاركته في اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أن هذا الاتفاق “صعب ومثير للجدل، لكنه منع الإيرانيين من حيازة التكنولوجيا النووية التي كانوا سيمتلكونها من دونه، ونعتقد أن له فوائد كبيرة”.

وأكد ردا على انتقادات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب للاتفاق “نريد مواصلة تطبيقه”.

وكانت ممثلة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني قد أعلنت في وقت سابق الاثنين أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بالاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع مجموعة الدول الست التي تضم الولايات المتحدة والصين وروسيا فضلا عن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا.