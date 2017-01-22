جون كيري يتظاهر ضد ترامب
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كيري يسير برفقة كلبه في التظاهرات المنددة بالرئيس الجديد ترامب
كيري يسير برفقة كلبه في التظاهرات المنددة بالرئيس الجديد ترامب
اخبار عالم

جون كيري يتظاهر ضد ترامب

22 يناير, 2017
أحمد علي
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شوهد وزير الخارجية الأميركي السابق، جون كيري، يسير برفقة كلبه في التظاهرات المنددة بالرئيس الجديد للولايات المتحدة، دونالد ترامب.

وبحسب ما تم رصده على منصات التواصل الاجتماعي فإن كيري شوهد أمس السبت مرتدياً معطفه الجلدي البني وممسكاً بكلبه، يتجول بين المتظاهرين في مسيرة ذات طابع نسائي ضد ترامب.

وشارك المئات من الأميركيين في مسيرات مناصرة للمرأة، موجهة ضد ترامب في عدد من المدن الأميركية.

كما شهدت العديد من العواصم حول العالم مسيرات مشابهة بعد يوم واحد على تولي ترامب منصبه في البيت الأبيض.

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أحمد علي

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