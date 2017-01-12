جيمس ماتيس: إيران تزعزع الأمن في الشرق الأوسط

قال جيمس ماتيس مرشح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لمنصب وزارة الدفاع الخميس إنه على الولايات المتحدة مواجهة السلوك الروسي عندما يتعارض مع المصالح الأميركية.

وأضاف المعروف بلقب “عدو إيران”، في رد مكتوب للجنة القوات المسلحة التى تدرس ترشيحه أنه يؤيد رغبة ترامب فى الحوار مع روسيا، مؤكدًا أنها تُثير القلق على عدة جبهات.

وأوضح ماتيس أن الأولوية ستكون لحماية أمننا القومي وتقوية علاقاتنا مع الحلفاء، منبع القلق الأكبر يتمثل في منع انتشار داعش ومن يؤمنون بأفكاره ومنع عودتهم إلى بلدانهم.

وشدد على أن إيران تؤدي دورًا مُزعزعًا في الشرق الأوسط بإثارتها التوترات مع حلفاء الولايات المتحدة، العقوبات على فروع للجيش السوري لما توصلت إليه الأمم المتحدة عن استعمال الحكومة السورية للكلورين سلاحًا ضد المدنيين.