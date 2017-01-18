حامل لقب أبطال آسيا ممنوع من المنافسة في 2017

أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الأربعاء، منع حامل لقب دوري أبطال آسيا “تشونبوك هيونداي موتورز” الكوري الجنوبي من الدفاع عن لقبه في 2017، بسبب فضيحة تلاعب بالنتائج في الدوري المحلي.

وأورد بيان للاتحاد “قررت الهيئة المستقلة المخولة بإصدار القرارات الخاصة بأهلية المشاركة في بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الأربعاء، اعتبار نادي تشونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي غير مؤهل للمشاركة في بطولات الاتحاد الآسيوي 2017”.

ووربط الاتحاد قراره بتورط النادي غير المباشر في أنشطة سعت إلى ترتيب أو التأثير في نتائج مباريات خلال موسمي 2013 و2014 في الدوري الكوري الجنوبي لكرة القدم”، وفق ما نقلت فرانس برس.

ودعت الهيئة إلى “اعتبار نادي جيجو يونايتد الممثل الثالث لكوريا الجنوبية في دوري أبطال آسيا 2017، بينما سيكون الممثل الرابع نادي أولسان هيونداي إلى جانب إف سي سيول وسوون سامسونغ بلوينغز.

واعتمد قرار الحظر على وثيقة جديدة من قبل هيئة المراقبة، تنص على أن أي ناد متورط في “ترتيب أو التأثير على نتيجة مباراة على الصعيدين المحلي أو الدولي” يشطب من المسابقات الاسيوية لموسم واحد.

وسبق للسلطات الكروية الآسيوية أن سجلت فضائح تلاعب في المباريات خصوصا في كوريا الجنوبية والصين.