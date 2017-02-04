“حظر ترامب” يلغي 60 ألف تأشيرة

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الجمعة، إلغاء نحو 60 ألف تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة بشكل مؤقت، وذلك امتثالا لحظر السفر الذي فرضته إدارة الرئيس دونالد ترامب على مواطني 7 دول ذات أغلبية مسلمة.

ونقلت رويترز عن وليام كوكس، المتحدث باسم الشؤون القنصلية بالخارجية الأميركية قوله إن: “أقل من 60 ألف تأشيرة لأفراد ألغيت بشكل مؤقت امتثال للأمر التنفيذي.”

وأضاف أن” الإلغاء المؤقت يعني إبطال وزارة الخارجية تأشيرة لاستخدامها للسفر إلى الولايات المتحدة، طلب الدخول، ولكن صلاحية التأشيرة قد تُعاد في وقت لاحق دون أن يتطلب ذلك من المسافر تقديم طلب للحصول على تأشيرة جديدة.

وتابع: “سنبلغ المسافرين المتضررين بأحدث التطورات في أعقاب المراجعة التي تستمر 90 يوما.”

وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت في وقت سابق نقلا عن مدع حكومي في جلسة بمحكمة اتحادية إن عدد التأشيرات التي ألغيت أكثر من 100 ألف تأشيرة .

وفرض الأمر التنفيذي حظرًا لمدة 90 يومًا على دخول مواطني إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن إلى الولايات المتحدة.