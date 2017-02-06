حفتر: نسيطر على 95 % من الأراضي الليبية

قال قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر إن قواته تسيطر على 95% من الأراضي الليبية، وإن السيطرة الكاملة على باقي الأراضي سيكون قريباً.

وأضاف حفتر في حوار لصحيفة دو ديمانش الفرنسية، أن الجماعات المسلحة ليس أمامها الآن إلا أن تستسلم أو تموت وأنه لا مفاوضات معهم قبل تسليم كل ما يسيطروا عليه.

وأكد حفتر أن كل الحقول النفطية أصبحت تحت السيطرة الكاملة لقوات الجيش، وأن العمل فيها يسير بصورة طبيعية وسط حماية مشددة من قوات الجيش.

وحذر من محاولة الاقتراب من مصادر النفط الليبي لأن الرد لن يكون متوقعاً، حيث أشار إلى أنه أعطى أوامره بالتعامل بقوة مع كل من يحاول أن يعتدي على مقدرات الشعب الليبي.

وأثنى قائد الجيش الليبي على الدور الذي تقدمه فرنسا في المساعدة للقضاء على التنظيمات المسلحة التي تستوطن في الأراضي الليبية، معولاً على فرنسا أمال كبيرة في إعادة إعمار ليبيا وإعادة البناء.