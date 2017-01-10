حفرة “ابتلعت” سيارتين

قالت دائرة المياه في مدينة فيلادلفيا الأميركية، بولاية بنسلفانيا، إن كسرا في خط المياه الرئيسي تسبب في حفرة بأحد الشوارع عند تقاطع فيشتاون بالمدينة، كانت كبيرة بما يكفي لابتلاع سيارتين.

الحفرة التي وصلت مساحتها 30 قدما في 10 أقدام، حدثت عندما انهار جزء من شارع إيست بوسطن عقب حدوث كسر في خط المياه في الفترة ما بين التاسعة صباحا وحتى العاشرة صباح الأحد.

وابتلعت الحفرة إحدى السيارات، فيما تأرجحت الأخرى على حافتها.

وانقطعت المياه عن 20 منزلا في المربع السكني، فيما تم وقف خدمة الغاز عن 6 مناطق سكنية كإجراء احترازي.

من جانبه قال المتحدث باسم دائرة المياه، جون ديغوليو، إنه تم إغلاق الشارع، بينما ستبدأ عملية الإصلاح الاثنين لمشكلة من المرجح أن تكون في أنابيب المجاري بالمنطقة.

وتم توفير المياه المعبأة في زجاجات لكافة السكان المتضررين.